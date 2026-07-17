Samsun'da hasat başladı. Yağışlar birini vurdu, diğerinde yüzler gülüyor

Kavak'ta önümüzdeki günlerde hasadın daha da yoğunlaşması beklenirken, üreticiler hem ürünlerini en kısa sürede kaldırmayı hem de emeklerinin karşılığını almayı hedefliyor.

Çiftçiler, sezon boyunca hava şartlarının elverişli olmasını temenni ederek tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diledi.