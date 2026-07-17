Samsun'da hasat başladı. Yağışlar birini vurdu, diğerinde yüzler gülüyor
17.07.2026 14:00
Türkiye genelinde buğday ve arpa hasadı devam ediyor. Samsun'un Kavak ilçesinde de hububat hasadı başladı. Çiftçiler de tarlalardaki verimle alakalı konuştu.
Samsun'un Kavak ilçesinin farklı mahallelerinde üreticiler biçerdöverlerle tarlalara girerek buğday ve arpa hasadına başladı. Aylar süren emeklerin ardından başlayan hasat, çiftçiler için yoğun bir çalışma dönemini de beraberinde getirdi.
"BUĞDAYDA BEKLEDİĞİMİZ VERİMİ ALAMADIK AMA ARPA TARLALARINDA VERİM İYİ"
Hasat sezonunu değerlendiren üretici Aydın Van, bu yıl ilkbahar döneminde etkili olan yağışların özellikle buğday üretimini olumsuz etkilediğini söyledi.
Van, "Bu yıl Kavak'ta yağışların fazla olması nedeniyle buğdaylarda beklediğimiz verimi alamadık. Buna rağmen arpa tarlalarında verim oldukça güzel. İnşallah tüm üreticilerimiz için bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu olur" dedi.
Kavak'ta önümüzdeki günlerde hasadın daha da yoğunlaşması beklenirken, üreticiler hem ürünlerini en kısa sürede kaldırmayı hem de emeklerinin karşılığını almayı hedefliyor.
Çiftçiler, sezon boyunca hava şartlarının elverişli olmasını temenni ederek tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diledi.
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