Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı 19'a yükseldi

Söz konusu unvan, sıradan bir turizm etiketinin ötesinde küresel bir çevre ödülü niteliği taşıyor. Uluslararası Mavi Bayrak (Blue Flag) programı kapsamında verilen bu prestijli ödül; deniz suyunun temizliği, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmet standartları gibi oldukça katı kriterlerin eksiksiz karşılanmasını zorunlu kılıyor.