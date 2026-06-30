Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı 19'a yükseldi
30.06.2026 14:51
Samsun, sahip olduğu 19 mavi bayraklı plajıyla Türkiye'de en çok mavi bayraklı plaja sahip 6'ncı şehir oldu.
Samsun, kıyı şeridinde yakaladığı standartları tescilleyerek Türkiye genelinde en çok mavi bayraklı plaja sahip 6’ncı şehir oldu. Kent genelindeki 19 plaj, uluslararası kriterleri başarıyla tamamlayarak Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazandı.
Söz konusu unvan, sıradan bir turizm etiketinin ötesinde küresel bir çevre ödülü niteliği taşıyor. Uluslararası Mavi Bayrak (Blue Flag) programı kapsamında verilen bu prestijli ödül; deniz suyunun temizliği, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmet standartları gibi oldukça katı kriterlerin eksiksiz karşılanmasını zorunlu kılıyor.
Samsun'un 19 farklı noktasında bu bayrağı dalgalandırması, şehrin deniz turizmindeki hizmet kalitesinin yanı sıra çevre sağlığı ve ziyaretçi güvenliğine verdiği önemi de somut bir şekilde ortaya koydu.
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