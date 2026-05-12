Samsun'da sağanak dereyi taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı

Olay yerinde incelemelerde bulunan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AA muhabirine, Vali Tavlı'nın tüm ekipleri Havza'ya yönlendirdiğini dile getirdi.

Temizlik işlemlerinin başladığını belirten ve çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden İkiz, "Tüm Havzalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Mal kayıplarımız var ama inşallah can kaybımız yoktur. Şu ana kadar bir ihbar gelmemiştir. Ama maalesef dükkanlarımızı, iş yerlerimizi sel basmıştır. Şu anda sel durmuştur." dedi.