NTV

Samsun'da SUV tipi araç direğe çarptı. 1 ölü, 3 yaralı

02.09.2026 09:24

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Samsun'un Kavak ilçesinde SUV tipi aracın trafik yön levhası direğine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Samsun'da SUV tipi araç direğe çarptı. 1 ölü, 3 yaralı
IHA

Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik yön levhası direğine çarpan SUV'un karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Samsun'da SUV tipi araç direğe çarptı. 1 ölü, 3 yaralı 1
IHA

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Nurettin Cinsoy Caddesi üzerindeki Samsun-Ankara karayolunda meydana geldi. 

 

Efrahim Ter idaresindeki SUV tipi otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhası direğine çarptı. 

Samsun'da SUV tipi araç direğe çarptı. 1 ölü, 3 yaralı 2
IHA

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan Hacer Ter olay yerinde hayatını kaybetti. 

 

Sürücü Efrahim Ter ile İrem Ter ve Necdet Ter yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

 

Sürücü Efrahim Ter, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Samsun'da SUV tipi araç direğe çarptı. 1 ölü, 3 yaralı 3
IHA

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.