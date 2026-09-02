Samsun'da SUV tipi araç direğe çarptı. 1 ölü, 3 yaralı
02.09.2026 09:24
Samsun'un Kavak ilçesinde SUV tipi aracın trafik yön levhası direğine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik yön levhası direğine çarpan SUV'un karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Nurettin Cinsoy Caddesi üzerindeki Samsun-Ankara karayolunda meydana geldi.
Efrahim Ter idaresindeki SUV tipi otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhası direğine çarptı.
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan Hacer Ter olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Efrahim Ter ile İrem Ter ve Necdet Ter yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücü Efrahim Ter, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.