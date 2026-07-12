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Samsun'da tarihi operasyon. Bandırma Vapuru karadan yürütülüyor

12.07.2026 08:33

İHA

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan Bandırma Vapuru Müzesi, karadan yürütülerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi yanındaki yeni yerine taşınmaya başlandı.

Samsun'da tarihi operasyon. Bandırma Vapuru karadan yürütülüyor
IHA

Bandırma Vapuru karadan yürütülerek taşınmaya başlandı.

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile Bandırma Vapuru Müzesi, İstiklal Meydanı, Kurtuluş Yolu ve Panorama Müzesi ile aynı tarih aksı üzerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Samsun'da tarihi operasyon. Bandırma Vapuru karadan yürütülüyor 1
IHA

Sabahın erken saatlerinde başlayan taşıma çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor. 

Samsun'da tarihi operasyon. Bandırma Vapuru karadan yürütülüyor 2
IHA

3,5 kilometrelik sahil yolu boyunca taşınmaya başlanılan vapur özel ekipmanlarla karadan yeni konumuna naklediliyor. 

Samsun'da tarihi operasyon. Bandırma Vapuru karadan yürütülüyor 3
IHA

Polis korteji müze gemiye eşlik ederken, ellerinde Türk bayrakları ile tarihi ana tanıklık eden vatandaşlar ise ilk defa böyle bir şey gördüklerini ve çok mutlu olduklarını söylediler.