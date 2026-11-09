Samsun'da toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöken 7 katlı apartman tahliye edildi

Bitişikteki arsada yapılacak inşaatla ilgili yaklaşık 2 ay önce yetkili kurumlara başvurduklarını belirten apartman sakinlerinden Zeynep Güngör, “Belediyenin bize verdiği cevaplarda ruhsatının geçerli olduğunu, yapabilecekleri bir şey olmadığını söylediler. Onun akabinde biz Samsun 2. İdare Mahkemesi'ne ruhsatın iptali için dava açtık” diye konuştu.

"KİM VERECEKTİ BUNUN HESABINI"

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmamasının sevindirici olduğunu ancak maddi zarar oluştuğunu söyleyen Güngör, “Herkes dün geldi burada toplanıp inceleme yapıldı. Allah'tan bina kayıp, insanların canına bir şey olmadı. Kim verecekti bunun hesabını bilmiyorum. Ama tabii ki burada yine büyük bir maddi zarar var. Bilemiyoruz belki de binaya komple mühür vurulacak, oturulamaz ruhsatı verilecek ve malımızdan olacağız. Öncelikle aşağıdaki arsanın sahibi, müteahhittin buradaki duyarsızlığından çok rahatsızız ve şikayetçiyiz” diye konuştu.