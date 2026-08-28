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Samsun'da uyuşturucu operasyonu. 12 şüpheli yakalandı

28.08.2026 11:54

İHA

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Samsun'da polis ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu. 12 şüpheli yakalandı
IHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu. 12 şüpheli yakalandı 1
IHA

Ekipler tarafından yapılan operasyonda 12 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

5 BİN 528 ADET SENTETİK HAP 2
IHA

5 BİN 528 ADET SENTETİK HAP

Yapılan aramalarda  5 bin 528 adet sentetik ecza hap, 875,50 gram skunk, 70,70 gram metamfetamin, 34 gram sentetik kannabinoid, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu. 12 şüpheli yakalandı 3
IHA

Yakalanan 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başatıldı.

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