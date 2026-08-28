Samsun'da uyuşturucu operasyonu. 12 şüpheli yakalandı
28.08.2026 11:54
Samsun'da polis ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler tarafından yapılan operasyonda 12 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.
5 BİN 528 ADET SENTETİK HAP
Yapılan aramalarda 5 bin 528 adet sentetik ecza hap, 875,50 gram skunk, 70,70 gram metamfetamin, 34 gram sentetik kannabinoid, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 7 adet fişek ele geçirildi.
Yakalanan 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başatıldı.
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