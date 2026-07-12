Sanayinin 15 yaşındaki Nehir ustası. Şanzıman ve motor arızalarını giderebiliyor, çırak yetiştiriyor
12.07.2026 12:14
Hatay'da 7 yıl önce babasının oto tamir atölyesinde meslek öğrenmeye başlayan 15 yaşındaki "Nehir usta" tek başına araçların bakımını yapıp şanzıman ve motor arızalarını giderebiliyor.
Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Nehir Habiboğlu, 7 yıldır oto tamircisi olan babası Güven Habiboğlu'nun yanında meslek öğreniyor. Babasına ait olan oto tamir atölyesinde bıkmadan ve usanmadan mesai yapan Nehir usta, babasından öğrendiği mesleğinde kendini geliştirmeyi sürdürüyor.
İş yerine gelenlerin gözleriyle aradığı Nehir usta, tek başına araçların bakımını yapıp şanzıman ve motor arızalarını giderebiliyor. Sabahtan öğlene kadar okula giden Habiboğlu, okul sonrasındaki çoğu zamanını babasının yanında çalışarak geçiriyor.
Büyünce mekanik mühendisi olmak isteyen Nehir Habiboğlu, müşteriler tarafından da "Nehir usta" olarak biliniyor. Oto tamir atölyesinin "Prenses ustası" olan Nehir usta, 2 yıldır işyerindeki 5 çırağı oto bakıma dair her şeyi öğretiyor. Çıraklarına araç bakımından motor sökümüne kadar her şeyi öğretmeye çalışan Nehir usta, babasından yıllardır öğrendiği birikimlerini çıraklarına aktararak eğitim veriyor.
"5 ÇIRAĞIM VAR AZ DA OLSA BENİM SEVİYEME ULAŞTILAR"
Okulların tatil olmasıyla birlikte babasına tam zamanlı olarak yardım etmeye başlayan Nehir Habiboğlu, "Çıraklara ben eğitim veriyorum. Babamın bana öğrettiği bilgileri elemanlarıma göstermeye çalışıyorum. Burada 5 çırağım var ve 2 yıldır beraber çalışıyoruz. Az da olsa benim seviyeme biraz ulaştılar. Dükkanı ve işi seviyorum." dedi.
“ARKADAŞLARIM BENİM ÇAĞIRIYOR AMA ÖNCELİĞİM İŞ”
15 yaşındaki Nehir, hedefinin 6 yıl sonra kendime büyük bir dükkan açmak olduğunu söyleyerek, "İş yerimi açıp kendim gibi kız arkadaşlarımı çalıştırmak istiyorum. Onlar sayesinde iş yerimi yükseltmek istiyorum. Arkadaşlarım beni çağırıyor ama ilk önceliğim iş oluyor. Arkadaşlarımla sonradan da buluşabilirim ama işi bırakamam. Ben 9. sınıfa giriyorum ve MESEM öğrencisiyim." açıklamasında bulundu.
Kızının Türkiye'nin önde gelen iş kadınları gibi olmasını isteyen ve gereken desteği vereceğini söyleyen Güven Habiboğlu, "Kızım Nehir'de, 7 önce böyle bir heves gördüm ve sonra yanıma almaya karar verdim. Okul dönemlerinde okula gidip öğleden sonra okul çıkışında da yanıma geldi. Şu an araçların bakımını, bilgisayarlı arıza tespitini ve her şeyini yapma kapasite sahip bir kızım oldu. Araç üstünde hem ders hem de pratik olarak ders veriyor. Kendi çalışırken araçların üzerinde elemanları parçaların adlarını tek tek söyleyerek, nasıl söküleceğini, nasıl temizlik yapılacağı ve nasıl takılacağını gösteriyor. Türkiye'de onun gibi iş yeri sahibi olan kadın arkadaşları örnek alarak iş yeri sahibi olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.
Nehir usta sayesinde araç bakımına dair her şeyi öğrendiğini söyleyen çırak Demir Tezci, "Sabah ilk önce işyerini açtıktan sonra takımları temizliyoruz ve diziyoruz. Nehir ustanın gelmesini bekliyoruz. Nehir usta geldikten sonra bütün elemanlarla birlikte çalışıyoruz. Nehir ustanın yanında işi öğrenmeye çalışıyoruz. Haftada 5 gün buraya gelip stajyerlik yapıyoruz. Nehir ustayla birlikte 2 yıldır çalışıyoruz. Burada şanzıman sökmeyi ve takmayı, motor sökümü ve her şeyi öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.