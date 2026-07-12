Sanayinin 15 yaşındaki Nehir ustası. Şanzıman ve motor arızalarını giderebiliyor, çırak yetiştiriyor

Kızının Türkiye'nin önde gelen iş kadınları gibi olmasını isteyen ve gereken desteği vereceğini söyleyen Güven Habiboğlu, "Kızım Nehir'de, 7 önce böyle bir heves gördüm ve sonra yanıma almaya karar verdim. Okul dönemlerinde okula gidip öğleden sonra okul çıkışında da yanıma geldi. Şu an araçların bakımını, bilgisayarlı arıza tespitini ve her şeyini yapma kapasite sahip bir kızım oldu. Araç üstünde hem ders hem de pratik olarak ders veriyor. Kendi çalışırken araçların üzerinde elemanları parçaların adlarını tek tek söyleyerek, nasıl söküleceğini, nasıl temizlik yapılacağı ve nasıl takılacağını gösteriyor. Türkiye'de onun gibi iş yeri sahibi olan kadın arkadaşları örnek alarak iş yeri sahibi olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.