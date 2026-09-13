Sancaktepe'de otomobil takla attı. Sürücü aracın sunroofundan yola fırladı
13.09.2026 13:49
İstanbul Sancaktepe TEM Bağlantı Yolu'nda hafif ticari araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yola fırlayarak ağır yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Samandıra-Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi.
Ankara istikametine seyreden Semih D.'nin kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen Seyit İ.'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak takla attı.
Emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen otomobil sürücüsü Semih D., aracın sunroofundan yola fırlayarak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda iki şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Semih D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından TEM Bağlantı Yolu'ndaki trafik akışı normale döndü.
"SÜRÜCÜNÜN DURUMU PEK İYİ GÖRÜNMÜYORDU"
Kazayı gören Engin Doğancı, "Telefonla konuşuyordum. Araç geldi, sağa sola vurdu. Sürücü sunrooftan dışarıya fırladı. Durumu pek iyi görünmüyordu. Önce bir araca, sonra bariyere vurdu. Araç dönerken sürücü sunrooftan dışarı fırlayarak yola düştü. Emniyet kemeri bağlı olsaydı bu şekilde olmazdı" dedi.
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