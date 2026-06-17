Sandıklarda tam 200 yıl boyunca gizlendi. Şehzadeler şehrinde sandıklar açıldı, içinden çıkanlar büyüledi

Sergideki aile yadigarı sandıktan çıkan nadide işlemelerle oluşturulmuş giysi örneklerinin yer aldığını anlatan Gülseren Ertopçu da, "Ailemin bana olan bu emanetini en güzel şekilde korumak, saklamak ve çocuklarıma emanet etmek benim en büyük görevimdir" diye konuştu.