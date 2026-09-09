Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: Dört ölü, iki ağır yaralı
09.09.2026 12:48
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı trafik kazasında dört kişi yaşamını yitirdi. Kazada iki kişi de ağır yaralandı.
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında dört kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.
Kaza, Bozova-Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında meydana geldi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Levent Çerçi'nin kullandığı 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü öğrenilemeyen 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde yaşamını yitirirken, beş kişi ise ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILAN ÜÇ KİŞİ KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Çerçi, Mustafa Çerçi ve Büşra Çerçi de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
İKİ YARALININ DURUMU AĞIR
Kazada yaralanan iki kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.