Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın
18.08.2026 08:00
Son Güncelleme: 18.08.2026 10:24
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında 180 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde sabah saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Dumanların birçok yerden gözüktüğü belirtildi.
Yangına 10 araç ve 40 itfaiye personeli ile müdahale edilirken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.
Yangında 180 konteyner kullanılamaz hale geldi.
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