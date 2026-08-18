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Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın. Ekipler olay yerinde

18.08.2026 08:00

DHA

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın. Ekipler olay yerinde
DHA

Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde sabah saatlerinde yangın çıktı. 

 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın. Ekipler olay yerinde 1
DHA

Ekiplerin yangına müdahale ediyor. 

 

Dumanların birçok yerden gözüktüğü belirtildi. 

Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın. Ekipler olay yerinde 2
DHA

Polis çevre güvenliği alırken içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. 

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