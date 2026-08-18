Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın. Ekipler olay yerinde
18.08.2026 08:00
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde sabah saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahale ediyor.
Dumanların birçok yerden gözüktüğü belirtildi.
Polis çevre güvenliği alırken içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.
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