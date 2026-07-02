Sapanca Gölü'nde sabah 05.00'te buluşuyorlar. 700 kişi sırada bekliyor

SUP sporu ile geçen yıl tanıştığını anlatan Neslihan Cebeci, "Önce kano araştırdım, pek bana göre olmadığını anladım. Kürek çekmek, suya değmek istedim. Sonra SUP’la tanıştım, topluluğa katılmak istedim, eğitime geldim formu doldurup. Ondan sonra 10 gün içinde kendime bir tane aldım zaten. Özgür hissediyorum, gün doğumunda, gün batımında iyi hissettiriyor bana bu yüzden yapıyorum." dedi.