Sapanca Gölü'nde sabah 05.00'te buluşuyorlar. 700 kişi sırada bekliyor
02.07.2026 11:20
Sapanca Gölü'nde her sabah 05.00'te buluşan onlarca kişi Stand-Up Paddle (SUP) için buluşuyor. Gölde etkinliğe katılmak için 700 kişi sırada bekliyor.
Sapanca Gölü'nde son dönemde yeni nesil su sporu olarak dikkat çeken Stand-Up Paddle (SUP) etkinliği düzenlendi.
Geniş bir sörf tahtası benzeri ekipman üzerinde ayakta durup kürekle suda ilerlemeye dayanan, tüm vücudu çalıştıran sporun tutkunları, Serdivan ilçesindeki Tuzla Burnu'nda SUP yaparak gölün ve manzaranın keyfini çıkardı.
Etkinlikte yaklaşık 80 SUP tahtası birbirine bağlanarak dev bir tren oluşturması renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.
SUP On Sapanca Su Sporları Derneği, SUP sporunu kentte yaygınlaştırmayı hedefliyor.
700 KİŞİ SUP EĞİTİMİ İÇİN SIRADA BEKLİYOR
Sabah 05.00'te başlayan etkinlik için şu an 700 kişinin sırada beklediği ifade edildi.
SUP sporu ile geçen yıl tanıştığını anlatan Neslihan Cebeci, "Önce kano araştırdım, pek bana göre olmadığını anladım. Kürek çekmek, suya değmek istedim. Sonra SUP’la tanıştım, topluluğa katılmak istedim, eğitime geldim formu doldurup. Ondan sonra 10 gün içinde kendime bir tane aldım zaten. Özgür hissediyorum, gün doğumunda, gün batımında iyi hissettiriyor bana bu yüzden yapıyorum." dedi.