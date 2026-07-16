Sapı 60, kaynayanı 100 TL. 40 derece sıcak zorluyor ama sabah iş başındalar

Buğday saplarını patoz makinesine atıp, buğday tanelerini ve samanı birbirinden ayırdıklarını ifade eden Aziz Özer, "Mahalleye patoz yardımıyla sap çekiyoruz. Ekim aylarında tarlayı sürüp tohumlarını atarız. Gübreleme yaparak buğdaylar yetişiyor. Yetişen buğdayları biçerdöverle hasat ediyoruz. Bu karakılçık buğdayını patoz yardımıyla ayrışıyor. Bu buğdayın bulguru çok güzel oluyor. Patoz makinesi traktöre bağlı şekilde çalışır. Buğday saplarını patoza atıyoruz, buğdayı ve samanı ayrı çıkıyor. Hava güneşli ve güzel. Dün serindi ama bugün çok sıcak. Sapların çekilmesi için sıcak hava olması lazım. Sıcak hava olmasa patoz çekemez. Sıcak havalarda çalışıyoruz, zor oluyor ama katlanacağız. Tırmıkla da atılır ama elle daha iyi oluyor. Önce patoz makinesinden sonra değirmende geçerek un oluyor. Sabah 08.00'de başlıyoruz ve akşam 5'de bırakıyoruz. Küçük yaştan beri yaptığım için makine sesine alıştım. Burada patoz kullanımı yaygın ve genelde patozla işimiz oluyor. Bunun buğdayını satacağız. Buğdayın sap hali 60 TL iken kaynayanı 100 TL oldu" ifadelerini kullandı.