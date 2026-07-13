Sarı rengi ve tadıyla dikkat çekiyor. Hasat başladı, kilosu 22 TL

Üretici Ahmet Urak, bu yıl rekolteden ve hasattan memnun olduklarını söyleyerek, “Kırıkhan Amik Ovası’ndaki kavunun durumu çok iyi. Dekar başına 3-5 ton ürün elde ediyoruz" dedi.

Bu yıl aşırı yağışların kavun hasadını biraz geciktirdiğini belirten üretici, "Fakat kavunda verimi kısıtlamadı Bölgemizin kavunu tat ve aroma olarak güzel. Buranın iklimi ve havası uygun olduğu için kavunun aroması ve tadı güzel” ifadelerini kullandı.