Sarıyer'de 4 katlı binada yangın

Yangının çıktığını binadan bulunan Ahmet Uyar, "Aşağı katta kurutma makinesi vardı galiba, oradan bir alev çıkmış. Annem fark etti, biz balkonda oturuyorduk. Aşağı indim, tıkladım kapıyı. 'Yangın çıkıyor galiba, farkında mısınız?' dedim. Farkında değillerdi. Ondan sonra orada yangın tüpü vardı, bir söndürmeyi denedim ama olmadı. Ondan sonra baktım işin ucu kaçıyor, hemen 112'yi aradım. Ailemi de aldım, çıktım apartmandan. Herkesin başına gelebilir ama kimse başına gelmeden hayal etmiyormuş, onu fark ettim. 112'ye güvenin" dedi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.