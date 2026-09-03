Sarıyer'de 4 katlı binada yangın
03.09.2026 16:33
İstanbul Sarıyer'de bir binanın zemin katında çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Sarıyer’de 4 katlı bir binanın zemin katındaki kurutma makinesinden yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’ndeki bir site bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın zemin katında bulunan kurutma makinesinden bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken binada mahsur kalan 8 kişi merdiven yardımıyla güvenli şekilde tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
"FARKINDA DEĞİLLERDİ"
Yangının çıktığını binadan bulunan Ahmet Uyar, "Aşağı katta kurutma makinesi vardı galiba, oradan bir alev çıkmış. Annem fark etti, biz balkonda oturuyorduk. Aşağı indim, tıkladım kapıyı. 'Yangın çıkıyor galiba, farkında mısınız?' dedim. Farkında değillerdi. Ondan sonra orada yangın tüpü vardı, bir söndürmeyi denedim ama olmadı. Ondan sonra baktım işin ucu kaçıyor, hemen 112'yi aradım. Ailemi de aldım, çıktım apartmandan. Herkesin başına gelebilir ama kimse başına gelmeden hayal etmiyormuş, onu fark ettim. 112'ye güvenin" dedi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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