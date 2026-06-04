Sarıyer'de rehine krizi. ABD'den gelen telefon ekipleri harekete geçirdi
04.06.2026 11:35
İstanbul'da ABD üzerinden yapılan bir ihbarla harekete geçen ekipler, yaklaşık 15 bin dolarlık alışveriş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı şüphelilerin rehin aldığı Halis Ö.'yü kurtardı.
Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde rehine krizi yaşandı.
Sarıyer Asayiş Büro Amirliği’nin sabit hattını ABD telefon kodlu bir numaradan arayan ve kendisini Serdar olarak tanıtan kişi, arkadaşı Halis Ö.‘ye saat 17.00’den itibaren ulaşamadığını söyledi.
Arkadaşının kaçırıldığını iddia eden Serdar isimli ihbarcı, elindeki canlı konum bilgisini de ekiplerle paylaştı.
YERİ CANLI KONUMDAN BULUNDU
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, canlı konumun gösterdiği iş yerine gitti.
İş yerinde bulunan Halis Ö.’yu kurtaran ekipler, Halis Ö.’nün Mehmet Can Y. ve Ufuk G. ile yaklaşık 15 bin dolarlık (yaklaşık 590 bin lira) alışveriş yaptığını, taraflar arasında çıkan anlaşmazlığın ardından alıkonulduğunu iddia ettiğini belirledi.
KURTARILDI
İş yerinde arama yapan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bi ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 13 mermi ve 4 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirdi.
Olayla ilgili Mehmet Can Y. ve Ufuk G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ufuk G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Can Y. ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.
Mehmet Can Y.’nin poliste daha önceden 3, Ufuk G.’nin ise 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.
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