Şarköy'deki yazlığının sahilinde fark ettiği bitki ekipleri harekete geçirdi: Bölge korumaya alındı
12.07.2026 11:11
Şarköy sahilinde nesli tehlike altında bulunan sekiz kum zambağı bulundu. Kum zambakları koruma altına alındı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yazlığına gelen İstanbul Üniversitesi'nden emekli hidrobiyolog Levent Artüz, sahilde gezerken bir bitki fark etti.
Bitkiyi kayıt altına alan Artüz, görselleri İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Özcan'a iletti.
İncelediği görsellerin nesli tehlike altında bulunan kum zambakları olduğunu belirten Prof. Dr. Özcan, bir rapor hazırlayarak Levent Artüz'e gönderdi.
Prof. Dr. Tamer Özcan, raporunda, sahilde küçük de olsa bir popülasyonun bulunmasının açıklanması gereken bir durum olduğunu belirtti.
BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ
Emekli hidrobiyolog Levent Artüz, Prof. Dr. Tamer Özcan'ın raporu doğrultusunda durumu, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'a iletti.
Var, sahilde kum zambaklarının bulunduğu bölgeyi bariyer ile çevirerek koruma altına aldı.
Alana, "Kum zambağı koruma alanıdır. Lütfen girmeyin." yazısı asıldı.
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nü de bilgilendiren Alpay Var, Şarköy adına önemli bir doğa değerini koruma altına aldıklarını söyledi.
Var şunları kaydetti:
"- Hidrobiyolog Levent Artüz Hocamız tarafından nesli tehlike altında bulunan kum zambakları tespit edildi. Şarköy sahilinde 8 adet kum zambağı belirledik. Tespitin ardından alanın etrafını hemen koruma altına alarak Milli Parklar Müdürlüğü'ne gerekli bildirimleri yaptık.
- Kurumlarımızın gerçekleştireceği incelemeleri bekliyoruz. Belediye olarak ilçemizde bulunan tüm doğal değerleri ve nadir bitki türlerini korumak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."