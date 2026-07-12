Şarköy'deki yazlığının sahilinde fark ettiği bitki ekipleri harekete geçirdi: Bölge korumaya alındı

Alana, "Kum zambağı koruma alanıdır. Lütfen girmeyin." yazısı asıldı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nü de bilgilendiren Alpay Var, Şarköy adına önemli bir doğa değerini koruma altına aldıklarını söyledi.