Sarp kayalıklar arasından fışkırıyor. Bu yıl sayıları arttı
08.05.2026 10:09
Gümüşhane'de sert kayaların arasından fışkıran ve halk arasında "dolama" olarak bilinen draba çiçekleri, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Gümüşhane'nin zengin tarihini barındıran ve "Eski Gümüşhane" olarak bilinen Süleymaniye Mahallesi, bahar aylarında eşine az rastlanır bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor.
Bölgedeki yalçın kayalıklar, yağışların bereketiyle birlikte sapsarı çiçeklerle bezendi. Bilimsel adı draba olan, yöre halkının ise "dolama" çiçeği dediği çiçekler, sert ve topraksız kayaların içinden adeta bir sanat eseri gibi yükseliyor.
Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi camiler, kiliseler ve eski konaklarla birleşen bu sarı çiçek örtüsü, hem fotoğraf tutkunları hem de doğaseverler için eşsiz bir manzara oluşturuyor.
Mahalle sakinlerinden Olcay Lokman Özdamar, bu yıl çiçeklerin her zamankinden daha coşkulu açtığını belirterek, "Eski Gümüşhane, bahar aylarında draba dediğimiz bu çiçeklerle bambaşka bir kimliğe bürünür. Genellikle sert taşların üzerinde, oyukların içinde yetişiyor" dedi.
Çiçeğin en büyük özelliğinin toprak istemeden, doğrudan kaya yarıklarından çıkması olduğunu vurgulayan Özdamar, bu yılki yoğunluğun sebebini yağışlara bağladı.
Özdamar, “Normalde her bahar açar ama bu sene yağmurların fazla olması dolayısıyla çok daha yoğunlar. Bu kadarını ilk kez görüyoruz. Taşın tam göbeğinden, hiçbir toprak desteği almadan fışkırıyor” dedi.
Dünya genelinde genellikle yüksek rakımlı, kayalık ve zorlu iklim koşullarında yetişen draba çiçeği, dayanıklılığıyla biliniyor.
Çok az miktarda mineralle yetinebilen bu bitki, köklerini kaya çatlaklarına salarak hayata tutunuyor.
