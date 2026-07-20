Satın aldığı motosikletin plakası ‘sahte’ çıktı. Durumu fark etmeyen sürücüye 140 bin TL ceza kesildi

Motosikleti satan kişi plakanın bir harfini yanlış söylediği için, sahte plaka olarak kayda geçeceği belirtilirken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Ömer Ş.’ye ‘Sahte plaka kullanmak’ suçundan 140 bin TL idari para cezası uygulandı.