Satın aldığı otomobilde arıza çıkınca öldürmüş. Adana'daki cinayetten ayrıntılar

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli Oğuz'un bir süre önce Kocabey'den satın aldığı otomobilde mekanik arıza olduğu, taraflar arasındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Polis, bölgedeki ve güzergahtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kameralarından alınan 550 saatlik görüntüyü inceledi.

Mersin’e kaçtığı belirlenen şüphelinin, Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası’ndaki bir dağ evinde saklandığı saptandı.