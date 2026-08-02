Satış fiyatını 450 lira yaptılar ama 80 liraya düştü. İlk hasat yeni başladı

Kale Mahallesi'nde kendi bahçesinde Çermik biberi yetiştiriciliği yapan Mehmet Turan, Çermik biberinin kokusu, tadı ve aromasıyla çok farklı olduğunu, yetiştiriciliğinin sadece Çermik'te yapılabildiğini söyledi. Bu yıl mevsimsel şartlardan dolayı hasadın geciktiğini ve verimin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Turan ilk verim Çermik biberinin satış fiyatını 450 liradan yaptıklarını, ürünlerin artması ile birlikte fiyatların 60-80 liraya düştüğünü dile getirdi.

Ailesine Çermik biberi yetiştiriciliği konusunda yardımcı olan Ayşe turan da ''Aileme Çermik biberi yetiştiriciliği için yardımcı oluyorum. Çermik biberi tadıyla kokusuyla ve aromasıyla çok farklı bir biber'' dedi.