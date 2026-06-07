Satışlar arttı. Fiyatı bin TL'den başlıyor

07.06.2026 13:11

İHA

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Üniversite kenti olarak anılan Eskişehir'de, mezuniyet döneminin gelmesiyle çiçek satışlarında artış yaşandı.

Satışlar arttı. Fiyatı bin TL'den başlıyor
IHA

Sahip olduğu üç üniversiteden ve öğrencilerin sıkça tercih ettiği şehir olması nedeniyle, öğrenci kenti olarak anılan Eskişehir’de mezuniyet dönemi ile birlikte çiçek satışlarına artış yaşandı.

 

Satışlar arttı. Fiyatı bin TL'den başlıyor 1
IHA

 

Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleyen Fatma Çevik, mezun olan öğrencilere, ailelerinin en çok almayı tercih ettiği ise lilyum buketler olduğunu söyledi. 

Satışlar arttı. Fiyatı bin TL'den başlıyor 2
IHA

Buketlerin fiyatları bin TL'den başlarken tekli çiçekler de 250 TL’den satışa sunuluyor.

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