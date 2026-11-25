Vatandaşların en çok meşe odunu ve soba için kullanılan ince odunlar tercih ettiğini belirten Kurtoğlu, "Vatandaşlar genellikle meşe odunu ve soba için kullanılan ince odunları istiyor. Fiyatlarımız da 12 ila 16 lira arasında değişiyor. Biz de kazanıyoruz, vatandaş da memnun oluyor. Talep var, satışlarımız devam ediyor. Genel olarak Gaziantep ve ilçelerine satış yapıyoruz. Bunun yanında Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'e de ürün gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.