Scooterlı çocuğa yaya geçidinde motosiklet çarptı
21.07.2026 14:23
Hatay'ın İskenderun ilçesinde scooter ile yaya geçidinden geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde scooter ile yaya geçidinden geçmeye çalışan çocuğun, motosikletin çarpması sonucu yaralandığı kaza araç kamerasınca kaydedildi.
Kaza, 19 Temmuz akşamı, ilçedeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardaki yaya geçidinde scooter üzerinde bekleyen Toprak Ö. (8) ile annesi ve yanlarındaki kadına otomobil sürücüleri yol verdi.
Bu sırada yolun karşısına geçen aileden Toprak Ö.'ye sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet çarptı.
Çocuk yola savrulurken, anne ise panikle arkasından koştu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı, aileye yol veren otomobilin kamerasıyla kaydedildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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