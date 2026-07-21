NTV

Scooterlı çocuğa yaya geçidinde motosiklet çarptı

21.07.2026 14:23

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde scooter ile yaya geçidinden geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Scooterlı çocuğa yaya geçidinde motosiklet çarptı
DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde scooter ile yaya geçidinden geçmeye çalışan çocuğun, motosikletin çarpması sonucu yaralandığı kaza araç kamerasınca kaydedildi.

 

Kaza, 19 Temmuz akşamı, ilçedeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardaki yaya geçidinde scooter üzerinde bekleyen Toprak Ö. (8) ile annesi ve yanlarındaki kadına otomobil sürücüleri yol verdi.

Scooterlı çocuğa yaya geçidinde motosiklet çarptı 1
DHA

Bu sırada yolun karşısına geçen aileden Toprak Ö.'ye sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

 

Çocuk yola savrulurken, anne ise panikle arkasından koştu.

Scooterlı çocuğa yaya geçidinde motosiklet çarptı 2
DHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Scooterlı çocuğa yaya geçidinde motosiklet çarptı 3
DHA

Kaza anı, aileye yol veren otomobilin kamerasıyla kaydedildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

YASAL UYARI

HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.