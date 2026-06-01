Sefiller'in Osmanlıca baskısı Erzurum'da ortaya çıktı
01.06.2026 10:20
Erzurum'da bir sahafta Victor Hugo tarafından yazılan Sefiller romanının Osmanlıca baskısı bulundu.
Fransız edebiyatının önemli isimlerinden Victor Hugo'nun dünya edebiyatında derin izler bırakan eseri Sefiller'in, yirminci yüzyılın başlarına ait Osmanlıca baskısı Erzurum'da ortaya çıkarıldı.
Eserin, Osmanlı döneminin üretken kalemlerinden ve önemli çevirmenlerinden Avanzade Mehmet Süleyman tarafından Osmanlı Türkçesine kazandırıldığı belirtiliyor.
Uzun yıllardır sahaf raflarında korunan eser, yalnızca bir kitap değil, aynı zamanda Osmanlı'nın batı edebiyatıyla kurduğu kültürel ilişkinin de önemli bir örneği olarak değerlendiriliyor.
OSMANLI TÜRKÇESİYLE BASILDI
Nadir eser, Erzurum'da sahaflık yapan Okay Sönmez tarafından yıllardır büyük bir titizlikle muhafaza ediliyordu.
Osmanlı Türkçesiyle basılmış olan kitap, dönemin baskı karakterleri, cilt yapısı, sayfa düzeni, kullanılan kâğıt türü ve içerisindeki görsellerle dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan araştırmacı Taner Özdemir, “Bugün elimizde tuttuğumuz eser, aslında geçmişin okuma kültürünü, matbaacılık anlayışını ve dönemin entelektüel dünyasını da bize anlatıyor." dedi.
UZMANLARIN İNCELEMESİ GEREK
Sahaf Okay Sönmez ise Osmanlıca eserlerin son yıllarda araştırmacılar tarafından daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti.
Ortaya çıkarılan nadir baskının edebiyat tarihçileri, araştırmacılar, koleksiyonerler ve Osmanlı yayıncılığı üzerine çalışan akademisyenler açısından dikkat çekici bir kaynak niteliği taşıdığı belirtiliyor.
Uzmanların yapacağı ayrıntılı incelemeler sonucunda eserin tam baskı yılı, basıldığı matbaa, yayım süreci ve dönemin okur kitlesiyle ilişkisine dair daha net verilerin ortaya çıkması bekleniyor.
Dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biri kabul edilen Sefiller'in Osmanlı Türkçesiyle basılmış bir nüshasının Erzurum'da ortaya çıkması, şehrin kültürel hafızasında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda tarihî değerin bulunduğunu bir kez daha gösterdi.
YASAL UYARI
ERZURUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZURUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.