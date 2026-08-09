Şehir hayatından uzaklaşmak isteyen oraya koşuyor. Saklı cennet yazın daha farklı

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Keklik Deresi, fotoğraf meraklıları için de birbirinden güzel kareler sunuyor. Çam ağaçları, dere yatağı, doğal bitki örtüsü ve Sarıkamış’ın kendine özgü orman manzarası, fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansıyor.

Keklik Deresi yalnızca fotoğraf tutkunlarını değil, doğa yürüyüşü ve açık hava etkinliklerinden hoşlananları da kendisine çekiyor. Çam ağaçlarının arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler, derenin sesi eşliğinde doğayla iç içe zaman geçiriyor. Bölgenin sessiz ve sakin yapısı, özellikle hafta sonlarında kısa süreli doğa kaçamağı yapmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Sarıkamış, kış turizminin yanı sıra yaz ve doğa turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip. İlçedeki ormanlar, dereler ve doğal alanlar, dört mevsim turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağlıyor.

Keklik Deresi de bu doğal güzelliklerin başında geliyor. Bölgenin daha fazla tanıtılmasıyla birlikte doğa turizmine ilginin artırılması ve Sarıkamış’ın yalnızca kış aylarında değil, yılın her döneminde ziyaret edilen bir destinasyon haline gelmesi hedeflenebilir.