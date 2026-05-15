Şehir hayatını bırakıp hayvancılığa başladı "Anlatıldığı kadar zor değil"
15.05.2026 10:16
İzmir'in kalabalık ve yoğun yaşam temposundan uzaklaşmak için Muğla'da kırsal bir mahalleye yerleşen 27 yaşındaki vatandaş, hayvancılığa başladı.
SABAH ERKEN SAATLERDE İŞE KOYULUYOR
Üniversite mezunu Bedirhan Demirci, sakin bir hayat sürme hayaliyle tek başına Kavaklıdere'nin kırsal Kurucuova Mahallesi'ne yerleşti.
Kalabalık, trafik ve stres dolu yaşamdan uzaklaşan Demirci, doğayla iç içe bir yaşam kurarak hayvancılığa başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla mesaisine başlayan Demirci, gününün büyük bir bölümünü kuzu, koyun, kaz, ördek, hindi ve tavuklarına ayırıyor.
"ANLATILDIĞI KADAR ZOR DEĞİL"
Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünden mezun olan Bedirhan Demirci, şu ifadeleri kullandı:
“Üniversite eğitimimin ardından tekstil atölyesi açtık. İşlerimiz iyi gitmediği için iş yerimizi kapatmak zorunda kaldık. Sonrasında köy hayatına geçmek istedim. İnternette dolaşırken burayı gördüm ve beğendim. Hayvancılık anlatıldığı kadar zor değil.”
Sakin bir yerde yaşamanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Demirci, "Ortaokul dönemimde hep huzurlu bir yaşam sürmeyi istiyordum. Kendi ürettiğimi tüketmek cazip geliyordu. Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.
Demirci, köyde herhangi bir sorun yaşadığında komşularının da kendisine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.
YASAL UYARI
MUĞLA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUĞLA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.