Şehir hayatını bırakıp Urla'ya yerleştiler. Ormanda gördükleri detay ilham kaynakları oldu
25.07.2026 10:02
Son Güncelleme: 25.07.2026 10:16
Azerbaycan'daki iş hayatlarını geride bırakıp İzmir Urla'ya yerleşen mühendis ve mali müşavir çift, 35 dönümlük alanda pek çok ürünü topraksız tarımla yetiştiriyor.
Kimya Mühendisi Mustafa Mesut İlter (70) ile Mali Müşavir Filiz İlter (43) çifti, yoğun iş temposundan uzaklaşarak hayalleri olan tarım sektörüne adım atmak istedi.
İki çocuğuyla birlikte 5 yıl önce Azerbaycan'daki işlerini bırakıp emekli olan İlter çifti, bir süre araştırma yaptıktan sonra İzmir'in Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'ne yerleşti.
Burada 35 dönümlük bir arazi satın alarak çiftlik kuran aile, yapılan toprak ve su analizleri ile iklim raporlarının ardından topraksız tarım yapmaya karar verdi. Bölgede kendiliğinden yetişen ürünlerden ilham alan çift, yaban mersini, böğürtlen, frambuaz ve çilek yetiştirmeye başladı.
Öte yandan çift, kurdukları araştırma-geliştirme (AR-GE) serasında ise kahve ağacı, çikolata meyvesi, mango ve avokado gibi çeşitli tropikal ürünlerin yetiştiriciliğini deniyor. Elde edilen ürünler ise iç piyasaya satılıyor.
Üretime başlama sürecinden bahseden Filiz İlter, “Biz yurt dışındaydık ve tüm hayatımızı eşimizle birlikte geride bırakmaya karar verdiğimizde ne yapacağımızı düşündük. Benim hep 40 yaşımda gerçekleştirmek istediğim bir hayalim vardı. Biz o hayalin peşinden gittik, eşim de bu hayalimi destekledi” dedi.
NASIL ÜZÜMSÜ MEYVE ÇİFTLİĞİ HALİNE GELDİ?
Bir çiftlik kurmaya karar verdiklerini belirten İlter, “Önce nerede yaşamak istediğimize karar verip arazi araştırmaya başladık. İzmir'de yaşamak istiyorduk. Dikili'den Çeşme'ye kadar olan arazileri inceledik. Burayı gördük ve çok beğendik. Ardından satın aldık” ifadelerini kullandı.
İlk başta ne yetiştireceklerine tam karar veremediklerininden bahseden İlter, “Toprak ve su analizleri yaptırdık, bölgede nelerin yetişebileceğini görmek için iklim raporlarını inceledik” dedi.
“Topraksız tarımla ürün yetiştirmeye karar verdik” diyen İlter, "Arka taraftaki ormanı gezerek orada nelerin yetiştiğini keşfetmeye başladık. Yabani mersinlerin olduğunu gördük. Böylelikle 4 farklı üzümsü meyve yetiştirmeye karar verdik ve burası bir üzümsü meyve çiftliği haline geldi" şeklinde konuştu.
Üretimin çoğunluğunu yaban mersininin oluşturduğuna değinen İlter, farklı tropikal meyveleri yetiştirmeyi denediklerini de “Tüm bunları, ileride nasıl daha verimli üretim alabileceğimizi, nereye yönelmemiz gerektiğini ve bu iklimde daha farklı nelerin yetiştirilebileceğini görmek amacıyla yapıyoruz” sözleriyle aktardı.
Kurdukları drenaj sistemleri sayesinde tüm yağmur suyunu toplayabildiklerini belirten üretici, “Yağışlı dönemlerde ve sonrasındaki süreçte tüm sulamamızı topladığımız yağmur suyuyla gerçekleştirebildik” dedi.
Güneş enerjisi panelleri de kurmak üzere olduklarını söyleyen İlter, “Bu çalışmaları sadece kendi içimizde yapmıyoruz. Akademik çalışma yürütmek isteyen üniversitelere ve öğrencilere de kapılarımız açık. Şu an bir otomasyon sistemimiz var fakat uzun vadede iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemlerini tamamen akıllı teknolojilerle yönetmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Amaçlarının insanları doğayla buluşturmak olduğuna dikkat çeken Filiz İlter, hasat döneminde istihdam sağladıklarını ve ekonomiye de katkı sağladıklarını ifade etti.
"TARIM ARAZİLERİNİ BOŞ GÖRDÜKÇE İÇİM SIZLIYOR"
Ürettikleri ürünlerin bir kısmının ihraç edilebilir ürünler olduğunu belirten Mustafa Mesut İlter de “Yola çıkışımız biraz hobi amaçlıydı ama bir yandan da bu bölgede çok fazla boş tarım arazisi var. İnsanların çoğu maalesef kahvede, evinde otururken o tarım arazilerini boş gördükçe benim yüreğim sızlıyor. Hem çevremize katkı sağlayalım hem de örnek olalım istedik” şeklinde konuştu.
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