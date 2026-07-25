Şehir hayatını bırakıp Urla'ya yerleştiler. Ormanda gördükleri detay ilham kaynakları oldu

Bir çiftlik kurmaya karar verdiklerini belirten İlter, “Önce nerede yaşamak istediğimize karar verip arazi araştırmaya başladık. İzmir'de yaşamak istiyorduk. Dikili'den Çeşme'ye kadar olan arazileri inceledik. Burayı gördük ve çok beğendik. Ardından satın aldık” ifadelerini kullandı.

İlk başta ne yetiştireceklerine tam karar veremediklerininden bahseden İlter, “Toprak ve su analizleri yaptırdık, bölgede nelerin yetişebileceğini görmek için iklim raporlarını inceledik” dedi.

“Topraksız tarımla ürün yetiştirmeye karar verdik” diyen İlter, "Arka taraftaki ormanı gezerek orada nelerin yetiştiğini keşfetmeye başladık. Yabani mersinlerin olduğunu gördük. Böylelikle 4 farklı üzümsü meyve yetiştirmeye karar verdik ve burası bir üzümsü meyve çiftliği haline geldi" şeklinde konuştu.