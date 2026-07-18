Şehir merkezinde yaz, tepelerde kış yaşanıyor. 6 metrelik karla mücadele sürüyor
18.07.2026 11:36
Kars'ta "kar kaplanları" tarafından yayla yollarında 6 metreyi bulan karlar temizleniyor.
Türkiye'nin birçok noktasında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kış mevsiminin uzun sürdüğü Kars'ta ise yaz mevsiminin ortasında karla mücadele ekiplerinin mesaisi sürüyor.
Çetin geçen kışın ardından köy yollarını açık tutmak için görev yapan "kar kaplanları", Selim ilçesine bağlı Tuygun köyü yaylasına ulaşımı sağlamak amacıyla yaklaşık 3 bin metre rakımda çalışma yürüttü.
İKİ GÜN SÜRDÜ
İş makineleriyle araç boyunu aşan kar kütlelerini temizleyen ekipler, yer yer buzlanmanın da görüldüğü, bir tarafı uçurum olan güzergahı iki gün süren mesainin ardından ulaşıma açtı.
"KAR FAZLA OLDUĞUNDAN TEMMUZUN SONUNA KALDIK"
Selim Özel İdaresi Şantiye Şefi Sezai Yurdalan, temmuz ayının ortasında karla mücadele çalışmasını sürdürdüklerini söyledi.
Kentte bu yıl yoğun kar yağışının etkili olduğunu ifade eden Yurdalan, şöyle konuştu:
“Normalde haziran ayının ortalarında yolu açıyorduk. Bu yıl kar fazla olduğundan temmuz ayının ortalarına kadar kaldık. Selim İlçe Özel İdaresi olarak iki gündür burada karla mücadele ediyoruz, Tuygun köyü sakinlerinin yaylaya rahat ulaşabilmeleri ve göçerlerin rahat çıkabilmeleri için burada çalışıyoruz. Bu kara müdahale etmezsek kendiliğinden erimeyecek ve önümüzdeki yılın karı da bunun üzerine gelecek. Müdahale ediyoruz ki bu yol açılsın, yaylaya rahat çıkılsın.”
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