Şehir şehir dolaşıp intihar etmek istiyor. 242 kez denedi

Daha önce Türkiye'nin birçok şehrinde benzer gerekçelerle yüksek yapılara çıkan ve adli kayıtlara geçmiş çok sayıda vakası bulunan Hasan İ.'nin, en son Yüksekova ilçesinde 241'inci girişiminde bulunduğu, Şemdinli'deki eylemiyle bu sayının 242'ye yükseldiği tespit edildi.