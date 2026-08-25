Şehir şehir dolaşıp intihar etmek istiyor. 242 kez denedi
25.08.2026 20:17
Türkiye'nin farklı şehirlerinde çok sayıda intihar girişimlerinde bulunan kişi, bu kez Hakkari'de ortaya çıktı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçe merkezindeki 7 katlı bir binanın çatısında bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binanın önünde bir düşme riskine karşı hava yastığı açtı.
Maddi sıkıntılarını ve işsizliği gerekçe göstererek eylem yapan Hasan İ., ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirildi.
Eylemlerinde özellikle bulunduğu yerin belediye başkanıyla görüşme şartı koşmasıyla tanınan Hasan İ., sağlık kontrolü için Şemdinli Devlet Hastanesine götürüldü. Hasan İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
ŞEHİR ŞEHİR GEZİP İNTİHARA KALKIŞIYOR
Daha önce Türkiye'nin birçok şehrinde benzer gerekçelerle yüksek yapılara çıkan ve adli kayıtlara geçmiş çok sayıda vakası bulunan Hasan İ.'nin, en son Yüksekova ilçesinde 241'inci girişiminde bulunduğu, Şemdinli'deki eylemiyle bu sayının 242'ye yükseldiği tespit edildi.