Şehir stresini atmak isteyen soluğu orada alıyor. Serin havası ve bol oksijeniyle dikkat çekiyor

Erzincan’dan yaylaları gezmek için geldiğini söyleyen Nergis Sezgin, "Erzincan'dan geldik. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde böylesi güzel bir manzara eşliğinde ailecek vakit geçiriyoruz" dedi.

Gülşah Kuzgun da "Ben aslında Artvinliyim. Babam burada doğmuş, büyümüş ama yıllardır nasip olmamıştı buralara gelmek. Hatay'da yaşıyoruz, bu yaz fırsat bulunca Artvin'e geldik. Bu güzel manzaranın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Sadık Atay da "Ben bu köye damat geldim ama bu köyden kopamıyorum. Çok güzel bir köy, her sene fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. Doğası, manzarası özellikle de cağ kebabıyla da bayağı bir albenisi var. Özellikle Kaçkar Dağı'nın zirvesi üzerindeki geçiş yolu bu köyü daha da cazip kılıyor" diye konuştu.