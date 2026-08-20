Şehir stresini atmak isteyen soluğu orada alıyor. Serin havası ve bol oksijeniyle dikkat çekiyor
20.08.2026 13:01
Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Kaçkar Dağları eteğinde yer alan Yaylalar köyü, yaz aylarında serin havası ve bol oksijenli ortamıyla yoğun ilgi görüyor.
Doğu Karadeniz'de her yıl yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan yüksek rakımlı yaylalar ve köyler, bu yıl da sıcak havalardan bunalan yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde, doğanın bütün renklerini bir arada barındıran Artvin'in Yaylalar köyü de Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gurbetçilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası oldu.
Doğa yürüyüşleri yapan ziyaretçiler, dereler ve ormanlar eşliğinde tatil yaparken memleketlerine gelenler de yakınları ile hasret gideriyor. Kent merkezlerindeki sıcak havadan bunalanlar ise serin havanın ve doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.
"BURADA ATTIĞIMIZ STRES BİZE 1 YIL YETİYOR"
İstanbul'dan memleketine gelen Mehmet Kuzgun, "İstanbul'da yaşıyorum. Artvin’in Yusufeli ilçesi köyümüz ve yaylamızı gezmeye geldim. Memleketimde stres atıp, tatil yapıyorum. Akrabalarımızı ziyaret ederek burada eski günleri yad ediyoruz" dedi.
Her yaz köyünü ziyaret ettiğini belirten Hacı Karkat ise Çorum"da yaşıyorum ama Artvin benim memleketim. Bu güzel memleketi her yaz gelip, ziyaret ediyoruz. Gerçekten harika bir manzarası var. Burada stres atıyoruz, attığımız stres bize 1 yıl yetiyor" diye konuştu.
"HARİKA BİR MANZARA VAR"
Erzincan’dan yaylaları gezmek için geldiğini söyleyen Nergis Sezgin, "Erzincan'dan geldik. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde böylesi güzel bir manzara eşliğinde ailecek vakit geçiriyoruz" dedi.
Gülşah Kuzgun da "Ben aslında Artvinliyim. Babam burada doğmuş, büyümüş ama yıllardır nasip olmamıştı buralara gelmek. Hatay'da yaşıyoruz, bu yaz fırsat bulunca Artvin'e geldik. Bu güzel manzaranın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.
Sadık Atay da "Ben bu köye damat geldim ama bu köyden kopamıyorum. Çok güzel bir köy, her sene fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. Doğası, manzarası özellikle de cağ kebabıyla da bayağı bir albenisi var. Özellikle Kaçkar Dağı'nın zirvesi üzerindeki geçiş yolu bu köyü daha da cazip kılıyor" diye konuştu.