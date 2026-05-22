Şehirde ayakta kalan 3 kuleden biri. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya
22.05.2026 11:20
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan tarihi Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı, bakımsızlık nedeniyle hızla tahrip oldu.
Aydın’da ayakta kalmış 3 kuleden biri olma özelliğini taşıyan Arpaz Kulesi, restorasyon çalışmalarının yapılacağı günü bekliyor.
Nazilli'nin Esenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve bölgenin önemli tarihi mirasları arasında yer alan Arpaz Kulesi ile Beyler Konağı, bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelirken, doğaseverler tarihi kulenin kaderine terk edilmesini istemiyor.
Acil önlem ve restorasyon çağrısı yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, “20 yıldır ziyaret ettiğimiz, içinde kulesi, hamamı, konağı, misafirhanesi, depoları, çeşmeleri ve atölyeleri bulunan bu tarihi yapıların çöküşünü üzülerek izliyoruz” dedi.
Yakın zamana kadar Arpaz ailesinin görevlendirdiği bir aile tarafından korunan tarihi yapılar, restorasyon yapılması ve müzeye dönüştürülmesi amacıyla belediyeye hibe edilmişti. Ancak tahliye işleminin ardından geçen süreye rağmen herhangi bir restorasyon çalışmasının başlatılmadığı bildirildi.
Son yıllarda bölgede gelişen ekoturizm faaliyetleri, Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı’na olan ilgiyi artırdı. Çok sayıda yerli ve yabancı turist ile tur acentesi bölgeyi ziyaret etmeye devam ediyor. Ancak ziyaretçilerin, yapıların taşıdığı ciddi statik riskleri bilmeden konak ve kule içerisine kontrolsüz şekilde girdiği belirtiliyor.
Tarihi dokunun korunması ve olası bir facianın önüne geçilmesi amacıyla başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, ilgili tüm kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere, geri dönüşü olmayan bir yıkım yaşanmadan önce harekete geçme çağrısı yapıldı.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.