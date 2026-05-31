Şehitler diyarı sis denizine gömüldü
31.05.2026 09:02
Kars'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Sarıkamış, etkili olan sis bulutlarıyla birlikte adeta masalsı bir görünüme büründü.
Şehitler diyarı olarak bilinen Sarıkamış'ta sarıçam ormanları, kıştan kalma karlı dağlar ve kıvrılarak uzanan menderesler sis bulutları arasında kaybolurken ortaya seyrine doyum olmayan manzaralar çıktı.
Türkiye'nin en önemli sarıçam ormanlarına ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta etkili olan yoğun sis, doğayı adeta beyaz bir örtüyle kapladı.
Sis bulutlarının arasında kalan çam ağaçları görsel şölen oluştururken, bölgenin doğal güzelliği bir kez daha gözler önüne serildi.
Coşkuyla akan menderesler, doğaya ayrı bir güzellik kattı.
Kış turizmiyle adından söz ettiren Sarıkamış, yaz aylarında da doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Sis bulutları arasında oluşan manzara, bölgenin doğa turizmi açısından ne kadar önemli bir noktada olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
