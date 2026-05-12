Şeker hastalığına iyi gelir diye yedi, ölümden döndü "Ben hata yaptım, siz yapmayın"
12.05.2026 11:21
Mardin'de, şeker hastalığına iyi gelir diye yediği ot yüzünden hastanelik olan 52 yaşındaki kadın, ölümden döndü. İç organları ağır hasar gören kadın, "Ben o hataya düştüm, siz düşmeyin." diyerek uyarıda bulundu.
Şeker hastası M.S., bahar aylarında dağdan topladığı otu, arkadaşlarının "şeker hastalığına iyi gelir." önerisi üzerine pişirip yedi. Kısa süre sonra rahatsızlanan M.S., yakınları tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Burada tedaviye alınan kadının iç organlarında ağır hasar oluştuğu belirlendi. Uygulanan tedavinin ardından iç organlarının değerleri düzeldi. Tekrar hayata tutunan M.S. uyarılarda bulundu.
"BEN O HATAYA DÜŞTÜM, SİZ DÜŞMEYİN"
Ölümden döndüğünü belirten M.S., “Dağa kendimizi ot toplamaya gittik ve aralarında değişik bir ot buldum.'Acaba bu neye iyi geliyor' diye birkaç arkadaşa danıştık. 'Bu şeker hastalığına iyi geliyor’ dediler. Ben de pişirip yedim. Yanlış ot çıktı, o değişiğiymiş, zehirlisiymiş." diyerek otu yedikten 3 saat sonra fenalaştığını anlattı.
Bütün organlarının zarar gördüğünü söyleyen M.S. "Şu an hayatta olduğum için Rabb’ime hamdediyorum. Tanımadığınız otları sakın yemeyin. İnsanın hayatına mal olabiliyor. Ben mucizevi bir şekilde hayata tutundum. Gerçekten öldüm, dirildim. Çok tehlikelidir. Ben o hataya düştüm, siz düşmeyin." diyerek uyarılarda bulundu.
“HERKES BU KADAR ŞANSLI OLAMAYABİLİR”
Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Çağlar Öztürk, son dönemde hastaneye başvuran zehirlenme vakalarında artış yaşandığını belirterek, “Hastanemize yaklaşık iki haftadır yabancı ot zehirlenmesi şikayetiyle çok sayıda vaka gelmeye başladı. Bildiğiniz üzere çiğdem özü veya çiriş otu denilen bu bitkiye karışan bazı yabani otların yenmesiyle beraber hastalarda karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, kan değerlerinde bozulmalar olabiliyor. Daha kötü sonuçlara da sebebiyet verebilir.” diye konuştu.
Hastanede görev yapan Dahiliye Uzmanı ve Dr. Öğretim Üyesi İdris Baydar ise doğada bulunan her bitkinin tüketilmemesi gerektiğini yönünde uyarıda bulundu. Baykar, "Herkes bu kadar şanslı olamayabilir." diyerek de tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.