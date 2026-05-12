Şeker hastalığına iyi gelir diye yedi, ölümden döndü "Ben hata yaptım, siz yapmayın"

"BEN O HATAYA DÜŞTÜM, SİZ DÜŞMEYİN"

Ölümden döndüğünü belirten M.S., “Dağa kendimizi ot toplamaya gittik ve aralarında değişik bir ot buldum.'Acaba bu neye iyi geliyor' diye birkaç arkadaşa danıştık. 'Bu şeker hastalığına iyi geliyor’ dediler. Ben de pişirip yedim. Yanlış ot çıktı, o değişiğiymiş, zehirlisiymiş." diyerek otu yedikten 3 saat sonra fenalaştığını anlattı.

Bütün organlarının zarar gördüğünü söyleyen M.S. "Şu an hayatta olduğum için Rabb’ime hamdediyorum. Tanımadığınız otları sakın yemeyin. İnsanın hayatına mal olabiliyor. Ben mucizevi bir şekilde hayata tutundum. Gerçekten öldüm, dirildim. Çok tehlikelidir. Ben o hataya düştüm, siz düşmeyin." diyerek uyarılarda bulundu.