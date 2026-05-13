Sekiz yaşındaki Fatma literatüre girdi. Dünyanın en büyük kitlesi 6,5 saatlik operasyonla alındı
13.05.2026 11:42
Eskişehir'de 8 yaşındaki Fatma Yaman’ın 3 kilograma ulaşan boynundaki kitle 6,5 saat süren ameliyatla çıkarıldı.
Gaziantep’te yaşayan Orhan ve Kübra Yaman’ın iki çocuğundan biri olan Fatma Yaman’ın 3 yaşından itibaren boynunda kitle oluşmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen kitle (desmoid fibromatosis) için Yaman ailesi birçok sağlık kuruluşuna başvurdu.
Ancak boyun bölgesindeki kitlenin tehlikeli olduğu gerekçesiyle operasyon yapılamadı. Yaman’ın ameliyat edilmesi için yapılan birçok görüşme ve araştırmanın ardından kitlenin Eskişehir Şehir Hastanesi’nde çıkarılabileceği öngörüldü.
Gaziantep’ten ailesiyle birlikte Eskişehir’e gelen Fatma Yaman, hastanede tedavi altına alındı.
OPERASYON 6,5 SAAT SÜRDÜ
Yapılan planlamaların ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Plastik Cerrahisi ve anestezi uzmanlarından oluşan bir ekiple ameliyat gerçekleştirdi. Operasyon 6,5 saat sürerken Yaman’ın boynunda büyüyen ve hayatını da tehlikeye sokan 3 kilo ağırlığında tümör kitlesi temizlenerek çıkarıldı. Hastanede 15 gün kadar yoğun bakımda tedbiren tutulan Fatma Yaman servise alındı ve 1 gün sonra da taburcu edildi.
KİTLE, TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ
Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi’nde görevli, ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Abdulkadir Calavul, Fatma Yaman’ın boynundan çıkarılan 3 kiloluk kitlenin kitle yaş ve büyüklüğü itibarıyla tıp literatürüne girdiğini söyledi.
"TÜM DÜNYAYI TARADIK, BÖYLE BÜYÜK KİTLE GÖRMEDİK"
Yaman’ın 8 yaşında olmasına rağmen hastaneye geldiğinde 10 kilo ağırlığında olduğunu ve 3 kilosunun tümör kitlesi olduğunu anlatan Op. Dr. Calavul, "Kitle hastanın şah damarına, akciğerine, sırt bölgesine ve boynuna ileri derecede bası yapmıştı. Boynunu yaklaşık olarak 80 derece eğrilmesine sebep olmuştu. Hastanın yeme içmesinde çok ciddi sorunlar vardı." dedi ve açıklamasında şunları ekledi:
"Bu kitle şu an tüm dünyada bilinen çocuk hasta da boyundaki en büyük kitle olarak tespit ettik. Literatürde tüm dünyayı taradığımızda hemen hiçbir yerde bu kadar büyük bir vakaya rastlamadık. Hastanın boynundaki tümör, dünyada şu an bilinen çocuklar arasında boyundaki en büyük tümör. Literatürde yaklaşık olarak 20-22 santim boyutunda tümörler mevcut ama bizim hastamızınki 25 santim büyüklüğündeydi."