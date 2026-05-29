Sel suları önüne kattığını götürdü "Böyle devam ederse felaket olacak"
29.05.2026 16:15
Hatay'ın Hassa ilçesinde aşırı yağışlarla debisi artan dereler taşarken, tarım arazileri sular altında kaldı.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da kentin kıyı kesimleri ve iç kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu.
Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde bulunan Kargagediği Deresi'nin debisi aşırı yağışlarla arttı.
Debisi artan dereden taşan sular, yollara ve tarım arazilerine akıyor. Ekipler bölgede ani taşkınlara karşı güvenlik önlemi alırken, bazı yollar trafiğe kapandı.
Kapanan yolları açmak için çalışma başlatıldı.
"BÖYLE DEVAM EDERSE FELAKET OLACAK"
İlker Yılmaz, “Aşırı yağışlardan dolayı derenin debisi yükseldi. Yağmur böyle devam ederse felaket olacak. Dereden akan sular, kenarları sıyırıp götürüyor. Sel suları köprünün korkuluklarını yıktı.” ifadelerini kullandı.
