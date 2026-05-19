Sel tehdidi sürüyor, yayladan çıkamadılar "Ne gidebiliyoruz, ne kalabiliyoruz"

Kendilerinin de geçmiş yıllarda aynı bölgede konakladığını ifade eden Çelebi, bu yıl farklı bir noktaya yerleşmelerinin muhtemel bir faciayı önlediğini belirtti. Çelebi, "En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmaması" dedi.

Bölgede bazı köylerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini aktaran Çelebi, hayvanların güvenli alanlara taşındığını ve devlet ekiplerinin bölgede yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.

Çelebi, "Devletin bütün kurumları sahada görev yapıyor. İnsanların daha fazla zarar görmemesi için herkes seferber olmuş durumda. Biz de arılarımızla birlikte hazır bekliyoruz. Suyun daha da yükseleceği söyleniyor. Tedirginiz ama umut kesmiyoruz" dedi.