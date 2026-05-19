Sel tehdidi sürüyor, yayladan çıkamadılar "Ne gidebiliyoruz, ne kalabiliyoruz"
19.05.2026 10:19
Tokat'ta sel tehdidi altında kalan gezgin arıcılar, yükselen Kelkit Irmağı ve kar nedeniyle çıkamadıkları yaylalar arasında mahsur kaldı.
Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyünde etkili olan sel felaketi ve olumsuz hava şartları, bölgede gezgin arıcılık yapan üreticileri zor durumda bıraktı.
Kelkit Irmağı'nda yükselen su seviyesi ile Sivas yaylalarında etkili olan kar yağışı arasında kalan arıcılar, ne mevcut bölgelerden ayrılabildi ne de bal üretimi için yaylalara çıkabildi.
Yaklaşık 15 yıldır bölgede gezgin arıcılık yaptığını belirten Ordulu arıcı Fatih Çelebi, bu yıl mevsim şartlarının üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.
Flora bölgesinde bal üretimi için hazırlık yaptıklarını ifade eden Çelebi, "Erbaa'dan Sivas yaylalarına gitmeyi planlıyorduk ancak orada da kar yağışı ve eksi derecelerde soğuk hava etkili oluyor. Burada ise sel riski var. Ne yaylaya çıkabiliyoruz ne de bulunduğumuz yerden ayrılabiliyoruz" dedi.
"YÜZLERCE ARI KOVANI SEL SULARINA KAPILDI"
Son günlerde etkili olan yağışlar ve barajlardan bırakılan sular nedeniyle Kelkit Irmağı'nın debisinin hızla yükseldiğini belirten Çelebi, Kızılçubuk Köyü yakınlarında bulunan başka bir arıcının büyük zarar gördüğünü söyledi.
Çelebi, "Köyün yaklaşık 500-600 metre ilerisinde bulunan bir arkadaşımızın yüzlerce arı kovanı sel sularına kapıldı. Su bir anda yükseldi. Yaklaşık 500-600 kovan kayboldu. Müdahale etmeye fırsat olmadı" diye konuştu.
"SUYUN DAHA DA YÜKSELECEĞİ SÖYLENİYOR"
Kendilerinin de geçmiş yıllarda aynı bölgede konakladığını ifade eden Çelebi, bu yıl farklı bir noktaya yerleşmelerinin muhtemel bir faciayı önlediğini belirtti. Çelebi, "En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmaması" dedi.
Bölgede bazı köylerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini aktaran Çelebi, hayvanların güvenli alanlara taşındığını ve devlet ekiplerinin bölgede yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.
Çelebi, "Devletin bütün kurumları sahada görev yapıyor. İnsanların daha fazla zarar görmemesi için herkes seferber olmuş durumda. Biz de arılarımızla birlikte hazır bekliyoruz. Suyun daha da yükseleceği söyleniyor. Tedirginiz ama umut kesmiyoruz" dedi.
