Selden korktu arabasını ağaca bağladı. Tokat sele hazırlanıyor
21.05.2026 13:41
Son Güncelleme: 21.05.2026 14:12
Tokat'ta günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından Almus Barajı dolarak taşmaya başladı. Vatandaşlar konutlarının önlerine kum torbaları yığdı, araçlarını ağaçlara bağladı. Foto: Tokatsondakika
Tokat'taki Almus Barajı, aşırı yağışların etkisiyle 33 yıl sonra ilk kez yüzde 100 kapasiteye ulaştı ve dün sabah saatleri itibarıyla taşmaya başladı.
Taşkın riskine karşı kentte önlem amaçlı setler oluşturuldu, 15 mahalle ve 7 köy tahliye edildi ve risk oluşturan iki köprü yıkıldı. Belediye ekipleri bölgede sürekli sel uyarısı yapıyor. AFAD ve Jandarma ekipleri kent merkezinde ve çevre yerleşim yerlerinde önlemlerini artırdı.
Devlet yetkilileri iş makineleriyle taş taşıyarak ırmak kenarına set kurdu. Vatandaşlar da bunlara ek olarak kendi önlemlerini aldı. Tokat içinden geçen nehir üzerindeki köprüler gözden geçirildi, iki köprü taşkın riskini ortadan kaldırmak için yıkıldı.
Tokatsondakika adlı Instagram hesabının aktardığına göre birçok kişi evlerinin, dükkanlarının önüne kum torbaları yerleştirdi. Bazı vatandaşlar araçlarını ağaçlara bağladı ve üzerlerini muşambayla kapattı. Bir vatandaş, aracını ağaca bağlarken, “Belediyemiz çalışıyor, biz de atımızı arabamızı sağlam kazığa bağlıyoruz. Kaçarsa kaçsın. ” dedi.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, NTV yayınında Tokat kent merkezinde gerekli önlemleri aldıklarını, setler oluşturduklarını söylemiş, büyük bir sıkıntı yaşanmasını beklemediğini ifade etmişti.
Yazıcıoğlu, ekiplerin sahada olduğunu ve herhangi bir olumsuz durumda hızlıca müdahale edileceğini anlatmıştı.
AFAD BAŞKANI: 4 BİN HANE TAHLİYE EDİLDİ
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, NTV yayınında şu ana kadar 4 binin üzerinde hanenin tahliye edildiğini duyurdu. Can ve mal kaybı olmadığını belirten Pehlivan, işin en zor kısmının tahliye işlemleri olduğunu söyledi.
Pehlivan ayrıca kalacak yeri olmayanların, yaşlıların ve engelli bireylerin devlet misafirhanerine yerleştirildiğini bildirdi,