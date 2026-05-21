Devlet yetkilileri iş makineleriyle taş taşıyarak ırmak kenarına set kurdu. Vatandaşlar da bunlara ek olarak kendi önlemlerini aldı. Tokat içinden geçen nehir üzerindeki köprüler gözden geçirildi, iki köprü taşkın riskini ortadan kaldırmak için yıkıldı.

Tokatsondakika adlı Instagram hesabının aktardığına göre birçok kişi evlerinin, dükkanlarının önüne kum torbaları yerleştirdi. Bazı vatandaşlar araçlarını ağaçlara bağladı ve üzerlerini muşambayla kapattı. Bir vatandaş, aracını ağaca bağlarken, “Belediyemiz çalışıyor, biz de atımızı arabamızı sağlam kazığa bağlıyoruz. Kaçarsa kaçsın. ” dedi.