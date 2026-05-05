Seradan 10 liraya çıkıyor, dükkanda 200 TL'ye satılıyor

Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerde insanların en çok tercih ettiği hediyeler arasında yer alan gül, üreticiden 10-20 TL'ye alınıyor. Ancak çiçekçilerde ise 150-200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Gül üreticisi Mehmet Bolat, üreticiden çok aracı ve satıcının kazandığını belirtti. Yaklaşık 20 yıldır Antalya'da gül ve çeşitli çiçek türlerinin üretimini yaptığını belirten Bolat, "Açık ve kapalı alanda 2005 yalından bu yana da gül, papatya celbere, gileor, ayçiçeği üretimi yapıyoruz. Hepsine rağbet oluyor" dedi.