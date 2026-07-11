Serinlemek için girdiler, canlarından oldular

İzmir'de boğulma vakaları yaşandı.

İlk olay, dün saat 11.00 sıralarında Çeşme Ilıca Plajı’nda meydana geldi.

Serinlemek için denize giren 80 yaşındaki Nesrin Karacabal’ın suda çırpındığını gören vatandaşlar ve Çeşme Belediyesi Zabıta ekipleri durumu fark ederek müdahale etti.

Zabıta ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Karacabal'ı ambulansla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı kadın, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİR ACI HABER DE SELÇUK'TAN

Aynı gün akşam saatlerinde Selçuk ilçesinde saat 20.00 sıralarında Pamucak Sahili'ne yakınlarıyla birlikte İzmir'in Karabağlar ilçesinden yüzmeye gelen 22 yaşındaki Mehmet Durmuş, denize girdikten kısa bir süre sonra gözden kaybolarak suda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan gence ilk müdahale, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Durumu ağır olan Durmuş, ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden her iki vatandaşın cenazesi de kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.