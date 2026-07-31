Sevinci kısa sürdü: Ehliyeti aldığı gün iptal edildi

Denetim sırasında yaya geçidindeki yayaya geçiş hakkı tanımadığı belirlenen Poyraz S.'nin kullandığı araç durduruldu.

Kısa süre önce aldığı otomobil ehliyetiyle aday sürücü olduğu tespit edilen Poyraz S.'ye yayaya yol vermediği gerekçesiyle 5 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.

Daha önce motosiklet ehliyeti bulunduğu ve trafik cezaları nedeniyle ceza puanının 25'e kadar düştüğü öğrenilen sürücünün bu cezayla birlikte kalan puanları da silindi.

Böylece sürücünün ehliyeti iptal edilmiş oldu.