Sezon başladı, fiyatlar düştü. Halde 100, tezgahta 150 liradan satılıyor
16.09.2026 10:20
İzmir'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sürerken, ağlar sardalya, hamsi ve palamutla doldu.
Ege Denizi'nde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların ağları sardalya başta olmak üzere hamsi ve palamutla doldu.
Balıkçı esnafı, bolluğun fiyatlara da yansıdığını belirtti.
İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, yeni sezonun bereketli geçtiğini vurgulayarak “Sezon açılalı 10 günü aştı. Bu ortalama devam ederse, geçen yıl sadece İzmir Balık Hali'nde ortalamamız 55 bin ton civarındaydı. Sezon açıldığından beri geçen sürede nereden baksan 20 bin tonları geçti. 1 yıllık rakamın neredeyse 3'te 1'ini geçti. Balık bol.” dedi.
HALDE 100, TEZGAHTA 150 LİRA
Çakan, balığın hem halde hem esnaf tezgahında ucuz olduğunun altını çizerek “Hamsi ve sardalyanın kilogramı ortalama 100 TL civarında hal çıkışı var. Dışarılarda kilosu 150 TL civarında satılıyor. Şu anda organik ürünümüz balık. Bol bol tüketmelerini tavsiye ederiz.” ifadesini kullandı.
'ORGANİK TEK ÜRÜN BALIK'
Çakan, "Bugün Ege'de sardalya, hamsi, kolyoz bol miktarda var. Karadeniz'de de palamutçuluk var. Halkımıza bu sene bol miktarda ucuz balık yedirmeye çalışıyoruz. Sardalya, en değerli organik balıkların başında geliyor. Organik tek ürün balık. Onun için halkımıza hamsi, palamut gibi balıkları bol miktarda ve ucuz yedirmek istiyoruz" diye konuştu.