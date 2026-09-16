Sezon başladı, fiyatlar düştü. Halde 100, tezgahta 150 liradan satılıyor

Çakan, "Bugün Ege'de sardalya, hamsi, kolyoz bol miktarda var. Karadeniz'de de palamutçuluk var. Halkımıza bu sene bol miktarda ucuz balık yedirmeye çalışıyoruz. Sardalya, en değerli organik balıkların başında geliyor. Organik tek ürün balık. Onun için halkımıza hamsi, palamut gibi balıkları bol miktarda ve ucuz yedirmek istiyoruz" diye konuştu.