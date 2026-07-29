Sıcağa dayanamayan 120 kilometre yol gidiyor. Geçen yıl kuruma noktasındaydı, bu yıl coştu
29.07.2026 11:12
Adana'da geçen yıl kuraklık nedeniyle debisi büyük ölçüde düşerek kuruma noktasına gelen Saimbeyli ilçesindeki Obruk Şelalesi, bu yıl etkili olan yağışlarla yeniden çağlamaya başladı.
Kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için yaklaşık 2 bin rakımlı Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'na akın etti.
SERİNLEMEK İÇİN 120 KİLOMETRE GİDİYORLAR
Adana kent merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi Tabiat Parkı, yaz sıcaklarından kaçanların serinleme noktalarından biri oldu.
Dağlardan gelen kar sularıyla beslenen şelale, asırlık çınar ağaçlarının gölgesindeki doğal güzelliğiyle hafta içi olmasına rağmen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.
KURUMAK ÜZEREYKEN YENİDEN ÇAĞLADI
Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle debisi büyük ölçüde düşen şelalenin bu yıl yağışların ardından yeniden çağlaması bölge halkını ve doğaseverleri sevindirdi. Kent merkezinde sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, daha serin havaya sahip Saimbeyli'ye gelerek doğayla iç içe vakit geçirdi.