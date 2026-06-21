Sıcak hava tatilcilere yaradı. Bodrum'da sahiller doldu

21.06.2026 15:38

DHA

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, sahilleri doldurdu. Bazı turistler denize girdi, bazıları da şezlongda güneşlendi.

Sıcak hava tatilcilere yaradı. Bodrum'da sahiller doldu
DHA

Sıcak havayı fırsat bilenler Bodrum sahillerini doldurdu. 

 

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da hava sıcaklığı 36, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, denizin tadını doyasıya çıkardı. 

Sıcak hava tatilcilere yaradı. Bodrum'da sahiller doldu 1
DHA

Sahilde renkli görüntülerin yaşandığı ilçede, bazı tatilciler şezlong ve kumsallarda uzanarak güneşlenmeyi, bazıları ise kitap okumayı tercih etti. 

Sıcak hava tatilcilere yaradı. Bodrum'da sahiller doldu 2
DHA

Çocuklar kumsalda oynayarak vakit geçirirken, çok sayıda tatilci de kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Yoğunluk sadece merkezle sınırlı kalmadı. 

Sıcak hava tatilcilere yaradı. Bodrum'da sahiller doldu 3
DHA

Bodrum Yarımadası'nın güney bölgesinde yer alan Yalıçiftlik, Gümbet, Bitez ve Ortakent ile kuzey kıyılarındaki Gümüşlük, Yalıkavak, Turgutreis, Göltürkbükü ve Torba gibi önemli turistik noktalarda da yoğunluk yaşandı.