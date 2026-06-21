Sıcak hava tatilcilere yaradı. Bodrum'da sahiller doldu

Sıcak havayı fırsat bilenler Bodrum sahillerini doldurdu.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da hava sıcaklığı 36, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, denizin tadını doyasıya çıkardı.