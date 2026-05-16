Sıcaklık 27 dereceye çıktı, Konyaaltı Sahil'de yoğunluk oluştu
16.05.2026 11:46
Antalya'da hava sıcaklığı 27 dereceye kadar çıkınca kentte yaşayanlar ve tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Geçen gelen bahar, Antalya'da yüzünü gösterdi.
Kentte hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı 23 dereceye ulaştı.
Güneşli havayı fırsat bilen kentte yaşayanlar ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
Nem oranının yüzde 87’ye kadar yükseldiği kentte, yaz sezonunu aratmayan görüntüler ortaya çıktı.
Sahile gelenlerden bazıları denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları güneşlendi.
Özellikle su sporlarına ilgi yoğun olurken, kürek ve ayakta sörf (SUP) yapanlar renkli görüntüler oluşturdu.