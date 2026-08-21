Sıcaklık 40 dereceye çıktı, kent merkezi boş kaldı
21.08.2026 14:20
Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Kent merkezi boş kalırken, sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti.
Antalya'da sıcak hava, kentte günlük yaşamı etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu, nem oranı yüzde 50 seviyelerinde seyretti.
Deniz suyu sıcaklığı da 30 derecenin üzerinde ölçüldü. Sıcak havadan bunalan kent sakinleri ve tatilcilerin adresi, Konyaaltı Sahili oldu.
Sabah saatlerinden itibaren plajlara gelenler, denize girerek sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalıştı. Bazıları uzun süre yüzmeyi tercih ederken, bazıları ise kıyıda ve şemsiyelerin altında vakit geçirdi.
Plajlarda denize girenlerin yanı sıra güneşlenenler de dikkati çekti. Denize girmenin yanı sıra su sporları da sıcak havada ilgi gördü.
KENT MERKEZİNDE SESSİZLİK
Sahillerde hareketlilik yaşanırken, kent merkezinde sessizlik hakimdi. Cadde ve meydanlardaki sakinlik dikkati çekti.
Kentin önemli buluşma ve turizm noktalarından Cumhuriyet Meydanı ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi Hadrian Kapısı çevresinin sakin olduğu gözlendi.
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