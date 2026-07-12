Sıcaklık artınca akın ettiler. Uğrak noktası oldu, yoğunluk yaşanıyor

Yaklaşık 15 metreden dökülen berrak suyu ve yemyeşil doğasıyla dikkat çeken Kaval Şelalesi, özellikle yaz aylarında hem piknik yapmak hem de serinlemek isteyenlerin tercih ettiği önemli turizm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Ailelesiyle birlikte bölgeye gelen ziyaretçilerden Bedreddin Tunç, şelalenin serin sularında vakit geçirirken, çocuklar da su kenarında eğlenceli anlar yaşadı. Doğaseverler ise eşsiz manzarayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.