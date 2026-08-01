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Sıcaklık arttı, caddeye 170 metrelik serinletme sistemi kuruldu

01.08.2026 14:40

NTV - Haber Merkezi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaz aylarında artan sıcaklığın etkisini azaltmak amacıyla Kızılay Atatürk Bulvarı'na 170 metrelik yüksek basınçlı serinletme sistemi kurdu.

Sıcaklık arttı, caddeye 170 metrelik serinletme sistemi kuruldu
Resmi Kurum

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), hava sıcaklığına karşı Kızılay Atatürk Bulvarı'na yüksek basınçlı serinletme sistemi kurdu.

 

170 metre uzunluğundaki paslanmaz çelik borulardan oluşan sistem, suyu damlacıklar halinde püskürterek çevrede hissedilen sıcaklığın düşürülmesini sağlıyor.

Sıcaklık arttı, caddeye 170 metrelik serinletme sistemi kuruldu 1
Resmi Kurum

Düşük su tüketimiyle çalıştığı belirtilen sistemin, yayaların üzerini ıslatmadan serinlik oluşturacak şekilde tasarlandığı ifade edildi.

 

ANFA Genel Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Hande Akıncı, yoğun yaya trafiği nedeniyle uygulama için Kızılay'ın tercih edildiğini söyledi.

Sıcaklık arttı, caddeye 170 metrelik serinletme sistemi kuruldu 2
Resmi Kurum

Sistemin kentte yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında kurulduğunu aktaran Akıncı, "Bu çalışmayla yaz sıcaklarında vatandaşlarımıza daha ferah ve konforlu bir ortam sunduk. Çalışma, su tasarrufu sağlayan yapısıyla tasarlandı." dedi.

Sıcaklık arttı, caddeye 170 metrelik serinletme sistemi kuruldu 3
Resmi Kurum

Vatandaşlar sistemin Kızılay'ın farklı noktalarında da yaygınlaştırılmasını istedi.

Sıcaklık arttı, caddeye 170 metrelik serinletme sistemi kuruldu 4
Resmi Kurum

Ankara'da hafta genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olması bekleniyor. 

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi internet sitesinde başkentte beş gün boyunca sıcaklığın en yüksek 34, en düşük 16 derece olacağı belirtiliyor. 

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