Sıcaklık arttı, caddeye 170 metrelik serinletme sistemi kuruldu
01.08.2026 14:40
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaz aylarında artan sıcaklığın etkisini azaltmak amacıyla Kızılay Atatürk Bulvarı'na 170 metrelik yüksek basınçlı serinletme sistemi kurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), hava sıcaklığına karşı Kızılay Atatürk Bulvarı'na yüksek basınçlı serinletme sistemi kurdu.
170 metre uzunluğundaki paslanmaz çelik borulardan oluşan sistem, suyu damlacıklar halinde püskürterek çevrede hissedilen sıcaklığın düşürülmesini sağlıyor.
Düşük su tüketimiyle çalıştığı belirtilen sistemin, yayaların üzerini ıslatmadan serinlik oluşturacak şekilde tasarlandığı ifade edildi.
ANFA Genel Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Hande Akıncı, yoğun yaya trafiği nedeniyle uygulama için Kızılay'ın tercih edildiğini söyledi.
Sistemin kentte yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında kurulduğunu aktaran Akıncı, "Bu çalışmayla yaz sıcaklarında vatandaşlarımıza daha ferah ve konforlu bir ortam sunduk. Çalışma, su tasarrufu sağlayan yapısıyla tasarlandı." dedi.
Vatandaşlar sistemin Kızılay'ın farklı noktalarında da yaygınlaştırılmasını istedi.
Ankara'da hafta genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi internet sitesinde başkentte beş gün boyunca sıcaklığın en yüksek 34, en düşük 16 derece olacağı belirtiliyor.